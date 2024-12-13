Только что! Срочное обращение министра иностранных дел Украины

«Снова обращаюсь с призывом о экстренной передаче 20 систем ПВО NASAMS, HAWK или IRIS-T». Он также отметил, что сегодняшние удары в первую очередь направлены на энергетику страны, сообщает Осташко! Важное.
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