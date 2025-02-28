12 фееричных историй, после которых хочется работать только на себя любимого

Пройти собеседование - это еще не все. Нужно время, чтобы привыкнуть к новой работе. Герои этой подборки столкнулись с разными подводными камнями на новом месте, и в основном это были причуды начальников.
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