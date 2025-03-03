Как войти в Великий пост без угрозы здоровью: советы от врача-гастроэнтеролога

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух из Лаборатории «Гемотест» объясняет, как безопасно соблюдать Великий пост, подчеркивая важность сбалансированного питания и рекомендации обратиться к врачу при недомоганиях.
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