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test mazurok

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Прогноз погоды в Крыму на 7 сентября

Прогноз погоды в Крыму на 7 сентября ⛅️ В Симферополе +21 и облачно с прояснениями В Севастополе +21 и малооблачно В Евпатории +22 и облачно с прояснениями В Черноморском +21 и малооблачно В Джанкое +23 и облачно с прояснениями В Ялте +23 и малооблачно В Алуште +23 и малооблачно В Керчи +21 и малооблачно В Армянске +23 и облачно с прояснениями В Красноперекопске +22 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +21 и облачно с прояснениями В Феодосии +23 и облачно с прояснениями В Судаке +22 и облачно с прояснениями Картинка сгенерирована ИИ тест тест.

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