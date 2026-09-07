Прогноз погоды в Крыму на 7 сентября ⛅️ В Симферополе +21 и облачно с прояснениями В Севастополе +21 и малооблачно В Евпатории +22 и облачно с прояснениями В Черноморском +21 и малооблачно В Джанкое +23 и облачно с прояснениями В Ялте +23 и малооблачно В Алуште +23 и малооблачно В Керчи +21 и малооблачно В Армянске +23 и облачно с прояснениями В Красноперекопске +22 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +21 и облачно с прояснениями В Феодосии +23 и облачно с прояснениями В Судаке +22 и облачно с прояснениями Картинка сгенерирована ИИ тест тест.