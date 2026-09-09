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Регионы России

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Реконструированный стадион «Торпедо» примет матч с «Ротором» 23 октября

Реконструированный стадион «Торпедо» примет матч с «Ротором» 23 октября

Генеральный директор московского футбольного клуба «Торпедо» Владимир Леонченко сообщил о подготовке к проведению домашнего матча Первой лиги с командой «Ротор» из Волгограда на обновленном стадионе имени Эдуарда Стрельцова 23 октября.

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