Реконструированный стадион «Торпедо» примет матч с «Ротором» 23 октября

Генеральный директор московского футбольного клуба «Торпедо» Владимир Леонченко сообщил о подготовке к проведению домашнего матча Первой лиги с командой «Ротор» из Волгограда на обновленном стадионе имени Эдуарда Стрельцова 23 октября.
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