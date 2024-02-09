Крым 24 |Z| Все новости Крыма

⛔️ В Крыму зафиксировали массовые атаки на каналы и пользователей Telegram Как сообщает в своём telegram-канале советник Главы Крыма Олег Крючков, злоумышленники используют полную подмену страниц и нейросети, а также копируют голоса и изображения.
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