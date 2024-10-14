Ереван и Баку поссорились из-за Москвы: Пограничникам — быть!

МИД Армении прокомментировал обвинения Азербайджана в нежелании выполнять 9 пункт трёхстороннего заявленияПресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил премьера Армении в попытке исказить реальность и нежелании выполнять свои обязательства: "В пункте 9 трёхстороннего заявления чётко прописано, какие обязательства есть у Армении по открытию коммуникаций, в какой форме будет организован контроль за транспортным сообщением".