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Дом молодёжи откроется 30 декабря

Дом молодёжи откроется 30 декабря

Для посещения необходимо зарегистрироваться до 12:00 28 декабря.Дом молодёжи откроется 30 декабря. Об этом сообщает председатель комитета по делам молодёжи Рязанской области Виталий Косачёв в своем телеграм-канале.

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