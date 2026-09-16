22 шедевра советской и российской фотографии

Погрузитесь в мир фотографий, созданных мастерами из СССР и России. В этой подборке вы найдете работы, удостоенные наград на конкурсе World Press Photo в период с 1955 по 2010 годы.
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