Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с гибелью президента республики Эбрахима Раиси, сообщили в Кремле.
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе
Комментарии
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Татьяна Иванова
Очень жалко, умный, порядочный, честный человек , друг России и борец за справедливость и мир, чувствуется след врагов нашей страны во всех этих преступлениях по устранению друзей нашей страны.
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19 час.
М
Мария
Случайность?
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19 час.
Надежда
Вряд ли...
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19 час.
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