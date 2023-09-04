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Собянин сообщил о росте выпуска продукции машиностроения в Москве

Собянин сообщил о росте выпуска продукции машиностроения в Москве

В Москве сегодня работают более 260 машиностроительных предприятий  В первом полугодии 2023 года выпуск ряда деталей и комплектующих на московских предприятиях машиностроения увеличился на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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