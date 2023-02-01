«В индивидуальном порядке». Российские партии допустили выдвижение бывших заключенных из ЧВК «Вагнер» на выборах

В политических объединениях готовы рассмотреть заявки в кандидаты от экс-осужденных. Но они пока не поступалиВ крупнейших российских партиях не исключают выдвижения на выборах бывших заключенных из ЧВК «Вагнер», получивших помилование.
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