Вайцеховская: одиночное и парное катание пострадали от изоляции меньше танцев на льду

Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о ситуации с танцами на льду в России. «Мне кажется, основная беда нынешних российских танцев заключается в том, что с потерей возможности соревноваться за пределами страны они оказались в замкнутом пространстве, единственный эталонный ориентир в котором — это Александра Степанова и Иван Букин.