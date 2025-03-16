В Минобороны пересмотрят нормы снабжения штурмовиков вещевым имуществом

Минобороны РФ Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга во время рабочего совещания с представителями вещевых служб группировок войск и промпредприятий дал поручение освободить военных-штурмовиков от необходимости сдавать на склад всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО) по окончанию срока эксплуатации.