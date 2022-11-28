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Бой Фьюри и Чисоры все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь с 3 на 4 декабря на арене «Тоттенхэм Хотспур» состоится боксерский вечер, в главном событии которого пройдет третий бой чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры.

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