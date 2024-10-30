Смартфон в зоне СВО: может спасти, может убить

О таких «боевых» смартфонах ВС РФ пока приходится только мечтать Причиной, побудившей автора к написанию данной статьи, точнее, серии статей, стали материалы, опубликованные на YouTube-канале TurNav, посвящённом GPS-навигаторам, в частности GPS-навигаторам Garmin.
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