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ФедералПресс

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Заместитель губернатора Челябинской области Александр Лазарев покидает пост

Заместитель губернатора Челябинской области Александр Лазарев покидает пост

ЧЕЛЯБИНСК, 21 сентября, ФедералПресс. Глава региона Алексей Текслер продолжает формировать новый состав правительства.

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