Отряд боевых кораблей ТOФ РФ прибыл во вьетнамский порт Камрань

ТАСС/Евгений Пахомов Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" прибыл с деловым визитом в международный порт Камрань, расположенный в центральной вьетнамской провинции Кханьхоа, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).
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