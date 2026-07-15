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«Пил сам и меня заставлял»: почему брак Олега Даля и Татьяны Лавровой распался спустя полгода

«Пил сам и меня заставлял»: почему брак Олега Даля и Татьяны Лавровой распался спустя полгода

Союз двух ярких звезд советского театра и кино, Олега Даля и Татьяны Лавровой, продлился всего шесть месяцев.

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