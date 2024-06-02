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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Дементьев: «У Бобровского не так много времени остается для завоевания Кубка Стэнли, и это самый важный триггер в его работе. Он молодец»

В полуфинальной серии «Флорида» со счетом 4-2 прошла «Рейнджерс». «Прекрасная серия. Специалисты больше ставили на «Нью-Йорк Рейнджерс», на победителей регулярного чемпионата, но в финале оказалась «Флорида» с Бобровским и Тарасенко.

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