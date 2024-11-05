4 ноября в Крыму

Янина Павленко объяснила, что поехала за границу нести людям идею мира, основанную на единстве. 4 ноября Павленко опубликовала фото, не объясняя где она, но сопроводив иллюстрации таким текстом: «Только в диалоге – нас, таких разных, возможен мир.
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