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В России предрекли неотразимый ответ на удары Украины

В России предрекли неотразимый ответ на удары Украины

Трудно прогнозировать, каким конкретным способом Россия нанесет ответный удар, однако он точно будет неотразимым для Украины, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

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