Фигуристке Муравьёвой вернули украденную салфетницу-талисман

Фигуристка Софья Муравьёва сообщила, что похититель отдал назад её салфетницу-талисман.Софья Муравьева / Источник: © Сергей Бобылев/ТАССВ воскресенье, 19 января, спортсменка заявила, что намерена писать заявление в полицию, если ей не вернут украденную салфетницу в форме кошки — персонажа анимэ «Сейлор Мун».