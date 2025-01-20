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Фигуристке Муравьёвой вернули украденную салфетницу-талисман

Фигуристке Муравьёвой вернули украденную салфетницу-талисман

Фигуристка Софья Муравьёва сообщила, что похититель отдал назад её салфетницу-талисман.Софья Муравьева / Источник: © Сергей Бобылев/ТАССВ воскресенье, 19 января, спортсменка заявила, что намерена писать заявление в полицию, если ей не вернут украденную салфетницу в форме кошки — персонажа анимэ «Сейлор Мун».

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