БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Вашингтон боится давать Киеву дефицитные ракеты

Вашингтон боится давать Киеву дефицитные ракеты

Вашингтон боится давать Киеву дефицитные ракеты ATACMS @ Global Look Press/Keystone Press Agency Tекст: Илья АбрамовРафаэль Фахрутдинов В пятницу западные СМИ написали, что Вашингтон близок к принятию решения о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

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