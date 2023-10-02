Вашингтон боится давать Киеву дефицитные ракеты ATACMS @ Global Look Press/Keystone Press Agency Tекст: Илья АбрамовРафаэль Фахрутдинов В пятницу западные СМИ написали, что Вашингтон близок к принятию решения о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии