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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье.• Симферополь: +11°, облачно• Севастополь: +15°, облачно• Ялта: +14°, дождь• Алушта: +14°, облачно• Евпатория: +12°, облачно• Саки: +12°, облачно• Бахчисарай: +14°, облачно• Джанкой: +9°, пасмурно• Судак: +12°, облачно• Феодосия: +10°, обл.

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