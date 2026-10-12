Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили поездку в Москву

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на фоне кризиса отношений с Украиной отложили планировавшийся визит в Москву до выяснения того, готовы ли Киев и Европа поддержать новое мирное предложение для России.