Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили поездку в Москву

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на фоне кризиса отношений с Украиной отложили планировавшийся визит в Москву до выяснения того, готовы ли Киев и Европа поддержать новое мирное предложение для России.
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