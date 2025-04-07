Юрист озвучил самые распространенные схемы мошенников в марте

На первом месте «звонки» от имени медицинских учреждений Заслуженный юрист России доктор юридических наук и профессор Иван Соловьёв назвал RT мошеннические схемы, которые аферисты чаще всего применяли в отношении россиян в марте.
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