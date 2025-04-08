Американист назвал условия для диалога между Россией и США по контролю над вооружениями

МОСКВА, 8 апреля, ФедералПресс. Возобновление российско-американских переговоров, касающихся контроля над вооружениями, станет возможным только после урегулирования украинского кризиса, считает политтехнолог Павел Дубравский.
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