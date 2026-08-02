ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

272 подписчика

Боец Поле: ВСУ собрали под Добропольем бригады для диверсий

Боец Поле: ВСУ собрали под Добропольем бригады для диверсий

Украинское командование стянуло к городу Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР) бойцов 25-й десантно-штурмовой бригады и националистов из «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) для проведения диверсий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии