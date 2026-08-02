Украинское командование стянуло к городу Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР) бойцов 25-й десантно-штурмовой бригады и националистов из «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) для проведения диверсий.
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