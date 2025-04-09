‼️🇷🇺🔥Армия России разносит технику ВСУ, наступая в Сумской области ▪️Работа по уничтожению техники ВСУ в районе н.
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‼️🇷🇺🔥Армия России разносит технику ВСУ, наступая в Сумской области ▪️Работа по уничтожению техники ВСУ в районе н.
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