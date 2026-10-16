Экс-руководители предприятия, подведомственного Минтрансу России, приговорены к срокам лишения свободы до 7,5 лет за хищение 100 млн рублей, выделенных на развитие единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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