´Виртуозы своего дела´: в Минске пройдет конкурс профмастерства слесарей-инструментальщиков.

Республиканский конкурс профессионального мастерства среди молодых работников организаций отрасли по профессии ´слесарь-инструментальщик´ - ´Виртуозы своего дела´ - пройдет 12 апреля на базе ОАО ´Минский тракторный завод´.
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