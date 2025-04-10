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´Виртуозы своего дела´: в Минске пройдет конкурс профмастерства слесарей-инструментальщиков.

´Виртуозы своего дела´: в Минске пройдет конкурс профмастерства слесарей-инструментальщиков.

Республиканский конкурс профессионального мастерства среди молодых работников организаций отрасли по профессии ´слесарь-инструментальщик´ - ´Виртуозы своего дела´ - пройдет 12 апреля на базе ОАО ´Минский тракторный завод´.

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