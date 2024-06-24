Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Депутат о продаже Родины мигрантам: Это не бардак, а умысел и коррупция

Депутат о продаже Родины мигрантам: Это не бардак, а умысел и коррупция

# Чернильница В последнее время мы с вами довольно часто слышим о задержаниях разнообразных коррупционеров, так или иначе связанных с миграционными потоками.

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Комментарии
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КК
Коля Колянов
Выход один, надо дождаться окончания СВО и просить ребят навести порядок в России. Я так думаю что в этом году СВО закончится.
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2 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Зачем депутатам петь гимн, думать о законах, которые могут навести порядок в России......ЕСЛИ ПОЧТИ ВСЕ ИМЕЮТ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО!!!!! РОССИЯ ИМ ЧУЖДА...!
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1 час.
НГ
Нина Генонова
Для всех отменить двойное гражданство!!!
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59 мин.

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