Курс юаня резко упал до 11,4052

Курс юаня резко упал до 11,4052Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 11,4052, теряя 2,69% Единственная деноминация юаня была проведена в 1955 году, когда старые деньги менялись на новые в соотношении 10000:1.