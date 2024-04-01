Мэр Парижа объявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады

ВР Виктор Рубцов нужно обнародовать все имена тех кто поедет ... и общество должно знать кто и на чьи деньги едет ... Среди этих могут быть и те кто годится в иноагенты..

Надежда А я считаю, что это даже неплохо, что эта дурында прямо высказалась, пусть эти продажные спорменишки хлебнут позора полной ложкой! Захотели пойти против народа, значит, пусть получат "минуту славы", тем более, что победить им не дадут однозначно!)