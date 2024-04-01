Мэр Парижа объявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады — газета Le Monde Анн Идальго заявила во время своей поездки в Киев, что российским и белорусским спортсменам «будут не рады» во французской столице, если они приедут, чтобы принять участие в Олимпийских играх летом.
Мэр Парижа объявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады
Комментарии
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ВР
Виктор Рубцов
нужно обнародовать все имена тех кто поедет ... и общество должно знать кто и на чьи деньги едет ... Среди этих могут быть и те кто годится в иноагенты..
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5 час.
Надежда
А я считаю, что это даже неплохо, что эта дурында прямо высказалась, пусть эти продажные спорменишки хлебнут позора полной ложкой! Захотели пойти против народа, значит, пусть получат "минуту славы", тем более, что победить им не дадут однозначно!)
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3 час.
МК
Михаил Козлов
И смех, и грех. Мальбрук в поход собрался… Французская солдатская песня. Известно нам: история циклична, Т.е. повторяется периодично. Но говорят, что второй раз Из неё выходит чаще фарс. Президент Франции Макрон Решил, что непременно он Опровергнет этот постулат: Солдаты Франции поход Наполеона повторят И слух Макрона усладят Победным маршем. Пусть знает Франция: Лишился разума Макрон. Некогда великую нацию В трагедию ввергает он. Не музыку фанфар или литавр Услышит он. Над Францией раздастся Погребальный звон. 20.04. 24.
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27 мин.
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