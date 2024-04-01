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Мэр Парижа объявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады

Мэр Парижа объявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады

Мэр Парижа объявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады — газета Le Monde Анн Идальго заявила во время своей поездки в Киев, что российским и белорусским спортсменам «будут не рады» во французской столице, если они приедут, чтобы принять участие в Олимпийских играх летом.

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Комментарии
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ВР
Виктор Рубцов
нужно обнародовать все имена тех кто поедет ... и общество должно знать кто и на чьи деньги едет ... Среди этих могут быть и те кто годится в иноагенты..
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5 час.
Надежда
А я считаю, что это даже неплохо, что эта дурында прямо высказалась, пусть эти продажные спорменишки хлебнут позора полной ложкой! Захотели пойти против народа, значит, пусть получат &quot;минуту славы&quot;, тем более, что победить им не дадут однозначно!)
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3 час.
МК
Михаил Козлов
И смех, и грех. Мальбрук в поход собрался… Французская солдатская песня. Известно нам: история циклична, Т.е. повторяется периодично. Но говорят, что второй раз Из неё выходит чаще фарс. Президент Франции Макрон Решил, что непременно он Опровергнет этот постулат: Солдаты Франции поход Наполеона повторят И слух Макрона усладят Победным маршем. Пусть знает Франция: Лишился разума Макрон. Некогда великую нацию В трагедию ввергает он. Не музыку фанфар или литавр Услышит он. Над Францией раздастся Погребальный звон. 20.04. 24.
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