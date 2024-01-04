В Белом доме заявили о неспособности передать Украине новую военную помощь

REUTERS/Kevin Wurm Переданный Киеву в конце декабря новый пакет военной помощи стал последним, который Вашингтон выделил без согласования Конгрессом дополнительных средств, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
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