Власти Барнаула рассказали, как украсят город к 80-летию Великой Победы

На пешеходной части улицы Мало-Тобольской в ближайшее время разместят две световые композиции в виде звезд Барнаул украшают к 80-летию Великой Победы / Фото: "Вечерний Барнаул" / Михаил Полубедов В Барнауле поздравительные баннеры и плакаты, посвященные празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.