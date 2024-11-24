В Сбере назвали топ-3 распространённых в 2024 году схемы мошенничества

Самыми распространёнными в 2024 году схемами мошенничества стали взлом аккаунта на «Госуслугах», а также звонки от якобы руководителей либо представителей силовых ведомств, рассказал директор департамента противодействия мошенничеству Сбера Сергей Велигодский.