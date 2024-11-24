В Сбере назвали топ-3 распространённых в 2024 году схемы мошенничества

Самыми распространёнными в 2024 году схемами мошенничества стали взлом аккаунта на «Госуслугах», а также звонки от якобы руководителей либо представителей силовых ведомств, рассказал директор департамента противодействия мошенничеству Сбера Сергей Велигодский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии