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В Сбере назвали топ-3 распространённых в 2024 году схемы мошенничества

В Сбере назвали топ-3 распространённых в 2024 году схемы мошенничества

Самыми распространёнными в 2024 году схемами мошенничества стали взлом аккаунта на «Госуслугах», а также звонки от якобы руководителей либо представителей силовых ведомств, рассказал директор департамента противодействия мошенничеству Сбера Сергей Велигодский.

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