Вильфанд: в Москве установилась погода, характерная для второй половины мая

Жителей Москвы ожидает теплая неделя с температурой, больше соответствующей второй половине мая. Температурные показатели в течение рабочей недели превысят норму на 5 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
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