Голикова и Алиханов провели встречи с «Лидерами России»

МОСКВА, 1 июля, ФедералПресс. Победители и суперфиналисты пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» предложили своим наставникам – членам правительства, федеральным министрам и главам регионов – проекты по развитию градообразующего предприятия, созданию импортозамещающей биржи, интеллектуального волонтерства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии