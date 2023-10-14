ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков Сирии и уничтожили 5 складов с оружием

Заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что Вооруженные космические силы РФ смогли уничтожить пять складов оружия.
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