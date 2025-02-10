Самый опасный ветер: в каких городах России он может сдуть человека

Ветер, дующий со скоростью 30-40 метров в секунду по двенадцатибалльной шкале Бофорта он называется «жестокий шторм» (до 33 метров в секунду) и «ураган» (более 33 метров в секунду), и соответствует 11-12 баллам.
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