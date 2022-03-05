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Минпромторг объяснил ограничения продажи социально значимых товаров в одни руки спекуляцией

Минпромторг объяснил ограничения продажи социально значимых товаров в одни руки спекуляцией

В Министерстве промышленности и торговли России, комментируя ограничения на продажу социально значимых товаров в супермаркетах, сообщили, что данная мера позволит предотвратить спекуляции продукцией с минимальной наценкой.

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