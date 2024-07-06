Представители более чем 20 стран приняли участие в «Расулевских чтениях» на Южном Урале

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июля, ФедералПресс В Троицке состоялось торжественное открытие V Международной XIII Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России».
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