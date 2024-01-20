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TSMC продолжит наращивать мощности по упаковке чипов и предложит технологию н...

TSMC продолжит наращивать мощности по упаковке чипов и предложит технологию н...

TSMC продолжит наращивать мощности по упаковке чипов и предложит технологию нового поколенияВ июле прошлого года руководство TSMC пообещало нарастить мощности по упаковке чипов методом CoWoS в два раза к концу текущего года, тем самым рассчитывая победить дефицит подобных услуг, порождённый ростом спроса на ускорители для систем искусственного интеллекта.

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