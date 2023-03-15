Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис
    Всем нужен отдых и даже таким бойцам. Без отдыха побед не одержать, передышки нужны обязательно. Будут новые бои, буд...Рахмонов о дальне...
  • Леонид
    Посмотрим кто кого. Будет у них время и возможность показать кто сильнее и лучше. Я для этого уже UFC Fight Pass опл...Саид Нурмагомедов...
  • Петр Давыдов
    😍Юрий Бородавко о ...

Чеферин заявил, что «Сити» и «Челси» сомневались в идее Суперлиги: «Мне позвонили из одного клуба, я вышел из себя и сказал: «Идите к черту, вы – мои враги с завтрашнего дня»

Чеферин заявил, что «Сити» и «Челси» сомневались в идее Суперлиги: «Мне позвонили из одного клуба, я вышел из себя и сказал: «Идите к черту, вы – мои враги с завтрашнего дня»

Александер Чеферин жестко ответил клубам АПЛ, желавшим вступить в Суперлигу в 2021 году. По словам главы УЕФА, «Манчестер Сити» и «Челси» сомневались в идее Суперлиги и хотели сохранить хорошие отношения с организацией.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх