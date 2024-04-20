ЕЦБ усиливает давление на банки с бизнесом в России. Чем это грозит

Эксперты описали последствия давления Европейского ЦБ на Raiffeisen и UniCredit ЕЦБ может предписать Raiffeisen и UniCredit ускорить сокращение бизнеса в России, в том числе сократить возможность переводов за рубеж.
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