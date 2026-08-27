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Лечение невестки до 10 миллионов, внуки и сын в кадре: Наташа Королёва рассказала о семейных планах

Лечение невестки до 10 миллионов, внуки и сын в кадре: Наташа Королёва рассказала о семейных планах

Семья Наташи Королёвой снова в кадре в полном составе: певица, муж Сергей Глушко, сын Архип и невестка Мелисса поют и танцуют на московских улицах.

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