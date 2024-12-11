Гости дорогие: как подорожают номера в отелях из-за нового турналога

С января 2025 года в России вводится туристический налог. Его должны будут платить организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания граждан в гостиницах и хостелах, зарегистрированных в госреестре.
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