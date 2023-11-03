Новая эпидемия: как конфликт на Украине вызвал депрессию в странах ЕС и Британии

В Европе появилась новая «эпидемия» в виде депрессии населения, которая была вызвана конфликтом на Украине и пандемией коронавирусной инфекции, в результате чего экономические показатели стран ЕС стали падать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии